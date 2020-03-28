В России скончалась пациентка с коронавирусом

В РФ зарегистрирована четвертая смерть от коронавируса. В Москве скончалась 56-летняя пациентка. Анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19 оказался положительным.
Выяснилось, что у женщины отсутствовало одно легкое. Это связано с тем, что она перенесла онкологическое заболевание. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы.
При поступлении в больницу у женщины была выявлена левосторонняя пневмония. Как сообщили в оперативном штабе, пациентка скончалась при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности.
Всего в России уже более тысячи подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Вместе с тем Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению инфекции. В частности, расширен список потенциально эффективных лекарств для лечения коронавируса у взрослых.
Фото: Интернет.