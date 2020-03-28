В России скончалась пациентка с коронавирусом

Всего в России уже более тысячи подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Вместе с тем Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению инфекции. В частности, расширен список потенциально эффективных лекарств для лечения коронавируса у взрослых.