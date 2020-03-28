В стационарах Башкирии возросло число подозреваемых на коронавирус

В Башкирии с подозрением на COVID-19 госпитализировано 92 человека. Среди них 14 детей. Об этом заявил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на ежедневном брифинге.
Со слов главврача Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анны Казак, в России проведено более 220 тысяч исследований. В Башкирии провели около 3 тысяч исследований, было выявлено 449 случаев пневмонии. Наличие коронавирусной инфекции не подтверждено.
Также на брифинге выступил представитель Роспотребнадзора Олег Мавлютов.
Как сообщила начальник управления по социальным коммуникациям Управления Главы Башкирии Елена Прочаковская, на самоизоляции в Башкирии находятся более 4 тысяч человек.
Фото: Интернет.