В Башкирии больной коронавирусом торговал мясом

В Сибае продавец, зараженный коронавирусом, торговал мясом. Оказалось, что он ездил за рубеж, однако по возвращении не самоизолировался. Подробности произошедшего рассказал на брифинге глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.

Житель Челябинской области торговал мясом на рынке "Воскресный", который расположен по адресу: улица Матросова, 4. Горожан, которые приобрели мясо в секции №37, просят срочно самоизолироваться.

На сегодняшний день продавец находится в больнице. Согласно проведенным исследованиям, у него выявили коронавирусную инфекцию.