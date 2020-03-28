В Башкирии проследят за исполнением пункта указа о закрытии ТЦ

В Башкирии исполнение пункта указа о закрытии торговых центров и магазинов будет контролироваться. Речь идет о тех магазинах, которые не входят в перечень исключений, обозначенных в указе Главы Башкирии о введении режима повышенной готовности на территории региона. Напомним, изменения в указ были внесены 27 марта.

На ежедневном брифинге Минздрава РБ сообщалось, что в Уфе на территории одного из торговых центров все еще работают магазины электроники, одежды и детские отделы. Как предположила начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, возможно, люди еще просто не знают об указе, потому что он вышел вечером. Однако все муниципалитеты уже оповещены, сообщает Алексей Гусев, руководитель Госкомитеты РБ по торговле и защите прав потребителей.

Олег Мавлютов, начальник отдела управления Роспотребнадзора в Башкирии, отметил, что возможность проконтролировать этот процесс есть. Для этого будут задействованы специалисты отдела защиты прав потребителей. Заместитель Премьер-министра Правительства РБ Рустам Муратов также объявил о контроле над ситуацией.

Будем реагировать оперативно. Однозначно все торговые центры должны быть закрыты. Все магазины, если это не продуктовые магазины, тоже должны быть закрыты. Рустам Муратов, заместитель Премьер-министра Правительства РБ