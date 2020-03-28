В Башкирии будут продавать ограниченное количество масок на человека

В Башкирии теперь будет сложнее закупаться масками, чтобы потом перепродавать. В республике введены новые меры. О них на ежедневном брифинге сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

По его словам, в республике с целью недопущения ажиотажной скупки и последующей перепродажи, введены ограничения по продажам масок. Теперь в одни руки допускается продавать не более 10 масок. Это делается для того, чтобы как можно большее количество жителей региона смогли приобрести эти медицинские изделия.

Также, по словам Максима Забелина, вчера вечером, 27 марта, в сеть Госаптек Уфы поступила новая партия масок. 28 марта часть будет доставлена и в крупные населенные пункты республики. На следующей неделе ожидается завоз в регион еще около 700 тысяч масок.