В Башкирии директор предприятия не выплачивал зарплату

В Башкирии в отношении директора одного из сельхозпредприятий возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета РБ. Неприятная ситуация произошла в Кушнаренковском районе.

Как рассказали в Следкоме, директора подозревают в невыплате зарплаты работникам. Версия следствия такова: в течение 10 месяцев еще в 2018 году директор не выплачивал зарплату 19 работникам. При этом руководитель знал о задолженности перед сотрудниками и не принял никаких мер.

В итоге руководитель задолжал своим работникам более 390 тысяч рублей. И только сейчас, наконец, задолженность была полностью погашена. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства преступления.