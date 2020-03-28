В Башкирии перенесут сдачу ЕГЭ и ОГЭ

В Башкирии будут перенесены сроки сдали ЕГЭ и ОГЭ. Информацию опубликовали в Министерстве образования и науки РБ. Сообщается, что информацию о переносе экзаменов объявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Для 11 классов экзамены стартуют 8 июня. Девятые классы начнут сдачу ОГЭ с 9 июня. Принятое решение обусловлено развивающейся обстановкой с коронавирусом в России, а также следующей нерабочей неделей.

В Рособрнадзоре рассказали, что проект нового расписания корректируется. После этого он будет направлен в регионы. Произойдет это уже в ближайшие дни.