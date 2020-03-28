В Башкирии лжегазовики из Челябинской области обокрали пенсионеров

В Башкирии фальшивая сотрудница газовой службы обманула пенсионеров и украла у них крупную сумму. Жертвами мошенницы стали пенсионер из Учалов и его 85-летняя супруга. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

В день инцидента женщина пришла домой к пенсионерам, представившись сотрудницей газовой службы. Подозреваемая прошла на кухню, якобы осмотрела плиту и попросила внимательно выслушать все ее рекомендации по использованию газового оборудования. А в этот момент, пока хозяева квартиры внимали словам мошенницы, в квартиру проникла ее сообщница и начала искать ценности и деньги.

Перед уходом женщина, которая была с владельцами квартиры на кухне, порекомендовала тщательно отмыть газовую плиту. По ее словам, это было необходимо для безопасности при эксплуатации оборудования. На самом деле преступницу волновали лишь оставленные ею следы.

В итоге мошенницы покинули квартиру, заполучив 130 тысяч рублей, которые пенсионеры копили долгое время. Но на следующий день преступниц поймали сотрудники полиции Учалинского района. Преступницами оказались две жительницы Челябинской области.

У них было изъято 190 тысяч рублей. Одна из задержанных уже дала признательные показания. Сейчас полицейские устанавливают, кто ещё из пенсионеров Башкортостана мог стать жертвой злоумышленников. Пресс-служба МВД Башкирии