В Уфе УЖХ допустила массу нарушений в жилом доме

В Уфе в отношении ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского ГО г. Уфа» составлен протокол об административном правонарушении. Организация допустила массу нарушений в жилом доме. Все они вскрылись после проверки Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору.

Житель одного из домов на улице Маршала Жукова обратился в Госкомитет и сообщил о неудовлетворительном предоставлении коммунальщиками услуг. Во время проверки Госкомитетом было обнаружено, что на 9 этаже в квартире намокли стены, из-за чего начали отклеиваться обои, а от протекающей воды с кровли провисли натяжные потолки. Также оказалось, что из-за протечки произошло замыкание и последующее отключение электричества.