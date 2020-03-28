В Башкирии спасатели помогли рыбаку, который не мог выбраться на берег

Весной под лучами солнца лед на водоемах становится рыхлым и непрочным. В это время выходить на его поверхность крайне опасно. Но каждый год жители республики пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лёд.

Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям