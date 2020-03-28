Медики кардиоцентра Уфы ушли на самоизоляцию из-за пациентки с подозрением на коронавирус

Официальные цифры заболевших COVID-19 по Башкортостану остаются прежними: четыре человека, среди которых один несовершеннолетний. Все пациенты проходят лечение в боксовом отделении уфимской инфекционной, их состояние удовлетворительное. На самоизоляции в республике находятся более 4 тысяч человек. В понедельник, 30 марта, начнется обучение лаборантов частных клиник, которые в дальнейшем будут проводить тестирование граждан на новый коронавирус. В России число заболевших увеличилось за сутки на 196 человек, всего зарегистрировано 1036. 45 пациентов выздоровело, скончались четверо.