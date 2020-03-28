Медики кардиоцентра Уфы ушли на самоизоляцию из-за пациентки с подозрением на коронавирус

Весь медицинский персонал уфимского кардиоцентра самоизолировался. Причиной стало обращение в медучреждение женщины с подозрением на коронавирусную инфекцию. Пациентка контактировала с зараженным человеком.
Необходимую помощь пациентке доктора оказали: по показаниям была проведена операция на сердце. В региональном Минздрае отметили, что о контакте врачи знали заранее. Поэтому все обязательные меры предосторожности были приняты.
В настоящее время пациентка находится в изоляции. Помещения кардиоцентра продезинфицированы. У женщины взяли необходимые анализы, и если коронавирус не подтвердится, то медики смогут вернуться к работе.
На сегодняшний день в Башкортостане с подозрением на коронавирус находятся 92 человека, в том числе 14 несовершеннолетних. За сутки прибавилось 33 человека, 10 выписались. Об этом заявил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на ежедневном брифинге.
Официальные цифры заболевших COVID-19 по Башкортостану остаются прежними: четыре человека, среди которых один несовершеннолетний. Все пациенты проходят лечение в боксовом отделении уфимской инфекционной, их состояние удовлетворительное. На самоизоляции в республике находятся более 4 тысяч человек. В понедельник, 30 марта, начнется обучение лаборантов частных клиник, которые в дальнейшем будут проводить тестирование граждан на новый коронавирус. В России число заболевших увеличилось за сутки на 196 человек, всего зарегистрировано 1036. 45 пациентов выздоровело, скончались четверо.