«Эвакуировали раньше времени»: в Уфу прилетел последний зарубежный рейс с туристами

Последний прямой зарубежный рейс с туристами прибыл сегодня в Уфу. В 4 часа утра самолет, следовавший из Пхукета, приземлился в воздушной гавани с более чем 3 сотнями пассажиров на борту. В аэропорту туристов ждали 50 машин, которые развезли их по домам, чтобы те по минимуму контактировали с окружающими.
Для многих из них отдых за границей закончился на пару дней раньше. Некоторые недовольны, и, наверное, они чуть позже осознают, как им все-таки повезло. 335 туристов на борту приземлились в Уфу под утро на последнем чартерном рейсе. Отныне границы закрыты, авиасообщения между странами отменены. Тем, кто остался, вернуться на родину будет гораздо сложнее.
Эти туристы вернулись из Таиланда, в котором коронавирусная инфекция уже выявлена в 52 из 77 провинций. Заразившихся свыше 1000 человек.
Потенциально каждый из вернувшихся туристов может быть носителем. Пассажиров по прилете встречает карантинная зона. Медики у всех измеряют температуру, берут анализы. При малейшем подозрении на коронавирус человека госпитализируют в больницу.
К слову, большинство из них улетели отдыхать неделю назад, т.е. когда вовсю бушевала пандемия и власти рекомендовали не покидать страну. Пассажиры только оправдываются: путевки многие из них купили еще в прошлом году.
Прилетевших на территории аэропорта ждала вереница машин такси. Все автомобили прошли дезинфекцию, сюда их пригнали, чтобы отвезти отдыхающих прямиком домой и тем самым минимизировать контакт с остальными людьми, например, в общественном транспорте.
Впрочем, некоторые предпочли вернуться домой на собственном автомобиле.
После каждой поездки все машины прошли через специальный муниципальный пункт дезинфекции. Внутри и снаружи автомобили обработали 5% раствором хлорамина, действие которого сохраняется до 32 часов. Сразу после водители вновь отправлялись на маршрут, а вот главная задача туристов на ближайшие две недели – просто не выходить из дома.