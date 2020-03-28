«Эвакуировали раньше времени»: в Уфу прилетел последний зарубежный рейс с туристами

Последний прямой зарубежный рейс с туристами прибыл сегодня в Уфу. В 4 часа утра самолет, следовавший из Пхукета, приземлился в воздушной гавани с более чем 3 сотнями пассажиров на борту. В аэропорту туристов ждали 50 машин, которые развезли их по домам, чтобы те по минимуму контактировали с окружающими.

Для многих из них отдых за границей закончился на пару дней раньше. Некоторые недовольны, и, наверное, они чуть позже осознают, как им все-таки повезло. 335 туристов на борту приземлились в Уфу под утро на последнем чартерном рейсе. Отныне границы закрыты, авиасообщения между странами отменены. Тем, кто остался, вернуться на родину будет гораздо сложнее.

Должны были улететь 31 марта, но нас эвакуировали раньше времени. Неприятно то, что все было закрыто вообще. Даже экскурсии пришлось отменять. Таиланд на тот момент был открытой страной, он не был даже в списках карантинников. А сейчас, видите, буквально за несколько дней меняется все. Алена Чуватина, турист

Эти туристы вернулись из Таиланда, в котором коронавирусная инфекция уже выявлена в 52 из 77 провинций. Заразившихся свыше 1000 человек.

Потенциально каждый из вернувшихся туристов может быть носителем. Пассажиров по прилете встречает карантинная зона. Медики у всех измеряют температуру, берут анализы. При малейшем подозрении на коронавирус человека госпитализируют в больницу.

К слову, большинство из них улетели отдыхать неделю назад, т.е. когда вовсю бушевала пандемия и власти рекомендовали не покидать страну. Пассажиры только оправдываются: путевки многие из них купили еще в прошлом году.

Потому что нам не отменили ничего. Либо возвращать с потерей, либо лететь. Пришлось лететь. Алена Чуватина, турист

Отдыхали 10 дней в Пхукете. 19 марта полетели. Не побоялись. Флорида Саитгареева, турист

Прилетевших на территории аэропорта ждала вереница машин такси. Все автомобили прошли дезинфекцию, сюда их пригнали, чтобы отвезти отдыхающих прямиком домой и тем самым минимизировать контакт с остальными людьми, например, в общественном транспорте.

Это больше носит рекомендательный характер. На борту уже объявили, что будут ожидать такси специально обработанные. Думаю, люди прислушаются и воспользуются тем такси, которое предоставим. Никаких наценок не будет. Все по тарифам, указанным в таксопарках. Ильдар Юланов, заместитель главы администрации г. Уфы

Впрочем, некоторые предпочли вернуться домой на собственном автомобиле.

Мы поговорили с родителями, что они приедут на нашей машине и на своей. Выйдут, оставят в зажигании ключ – без контактов, без всего. Алексей Абрамов, турист