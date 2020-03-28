Нет коронавирусу и пыли: в Уфе дороги моют с шампунем

В Уфе начали мыть дороги с шампунем. Спецтехника выехала на главные магистрали города. После растаявшего снега и сухой погоды на дорогах образовалась пыль.

Промывка шампунем помогает избавиться от мусора и песка. Помимо поливальных КАМАЗов, в колонне едут трактор с щеткой и подметально-уборочная машина. Также работники коммунальных служб приступили к покраске отбойников.