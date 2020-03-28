«Это американцы сделали специально!»: в Уфе пенсионеры не соблюдают карантин

Крупные торговые центры Уфы приостановили свою работу. Закрыты бутики одежды, магазины электроники, работу продолжают лишь аптеки и продуктовые супермаркеты. Мера вынужденная, чтобы избежать массового скопления людей на фоне угрозы распространения коронавируса.

В группе риска – люди старше 65 лет. Но даже объявленный карантин для пожилых не может удержать бабушек дома. Мы узнали, куда они спешат, рискуя здоровьем.

В субботу многим уфимцам пришлось отложить шопинг. Двери крупных торговых центров оказались закрыты. Попасть внутрь теперь можно только за лекарствами и продуктами. Согласно распоряжению Главы республики бутики в торговых центрах должны прекратить свою работу. Открытыми остаются лишь аптеки, продуктовые магазины, банки. Мы проверили, так ли это на самом деле.

Торговые павильоны действительно оказались закрыты. Людей заметно меньше, чем в другие выходные дни. В основном выходят из продуктового супермаркета. Ажиотажа уже нет, персонал регулярно дезинфицирует весь магазин.

Дезинфекция проводится каждые два часа. Кассы, торговый зал, то есть все места пользования. Алина Фархутдинова, управляющая торговым залом

Среди покупателей немало пенсионеров. И хотя в республике объявлен карантин для пожилых – коронавирус опасен для них в первую очередь – дома сидят не все. При этом виновником распространения инфекции считают вовсе не Китай, и верят, что в Башкортостане сдержат распространение заразы.

Это американцы сделали специально, чтобы нас отравить. Поэтому я считаю, что их нужно наказать. Мы из-за них страдаем. Мне нужно было в одно место сходить, поэтому я пришла сюда. Надежда Селивёрстова, пенсионерка

У нас же совсем единицы. Это же большой карантин там, где у них уже действительно тысячи. Москва, Ленинград. У нас же все-таки хорошо. Валентина Попова, пенсионерка

Пожилые в основном выходят за продуктами и лекарствами. Не все знают, что всё необходимое можно заказать домой через волонтёров. Чтобы не рисковать своим здоровьем, заявку следует оставить по телефону горячей линии.

Молодёжь в таких жилетках и есть волонтёры, которые покупают для пенсионеров товары первой необходимости. Корзинку заполняют строго по списку.

Продукты – это хлеб, молоко, охлажденные продукты, мясо. Есть и хозтовары. Это у нас уже 6 или 7 заявка за сегодня. А нет, даже девятая по счёту. Эльвина Шаяхметова, волонтёр

Именно эту бригаду волонтёров можно узнать не только по жилеткам, но и по автомобилю. Чтобы быстрее купить и развести продукты с медикаментами до адресатов, один из уфимских автосалонов бесплатно предоставил внедорожник.

Послезавтра мы задействуем больше автотранспорта. Будет 3 единицы. Учитывая, что выходные дни во всей республике и России, мы сотрудникам абсолютно на добровольной основе предлагаем участвовать в этой доброй и полезной акции. Андрей Шмергельский, владелец автосалона

Ещё один пример социально ответственного бизнеса есть в Белорецке. Директор одного из местных заводов Денис Лукманов купил и передал в городскую больницу два аппарата искусственной вентиляции лёгких и тысячу защитных масок для персонала медучреждения. С призывом соблюдать карантин и не рисковать своим и чужим здоровьем обратился и народный артист Башкортостана Айдар Галимов.

Ради собственной безопасности, ради безопасности ваших близких, друзей, родственников, соседей я очень прошу: ограничьте общение и больше сидите дома. Айдар Галимов, народный артист Башкортостана

Телеканал БСТ тоже не остался в стороне. Во время съемок репортажей журналисты раздают памятки с телефонами горячих линий пенсионерам, по которым они могут вызвать к себе волонтёров. Для большего охвата населения такие же объявления расклеиваются и на подъездах многоквартирных домов.