«Это американцы сделали специально!»: в Уфе пенсионеры не соблюдают карантин

Крупные торговые центры Уфы приостановили свою работу. Закрыты бутики одежды, магазины электроники, работу продолжают лишь аптеки и продуктовые супермаркеты. Мера вынужденная, чтобы избежать массового скопления людей на фоне угрозы распространения коронавируса.
В группе риска – люди старше 65 лет. Но даже объявленный карантин для пожилых не может удержать бабушек дома. Мы узнали, куда они спешат, рискуя здоровьем.
В субботу многим уфимцам пришлось отложить шопинг. Двери крупных торговых центров оказались закрыты. Попасть внутрь теперь можно только за лекарствами и продуктами. Согласно распоряжению Главы республики бутики в торговых центрах должны прекратить свою работу. Открытыми остаются лишь аптеки, продуктовые магазины, банки. Мы проверили, так ли это на самом деле.
Торговые павильоны действительно оказались закрыты. Людей заметно меньше, чем в другие выходные дни. В основном выходят из продуктового супермаркета. Ажиотажа уже нет, персонал регулярно дезинфицирует весь магазин.
Среди покупателей немало пенсионеров. И хотя в республике объявлен карантин для пожилых – коронавирус опасен для них в первую очередь – дома сидят не все. При этом виновником распространения инфекции считают вовсе не Китай, и верят, что в Башкортостане сдержат распространение заразы.
Пожилые в основном выходят за продуктами и лекарствами. Не все знают, что всё необходимое можно заказать домой через волонтёров. Чтобы не рисковать своим здоровьем, заявку следует оставить по телефону горячей линии.
Молодёжь в таких жилетках и есть волонтёры, которые покупают для пенсионеров товары первой необходимости. Корзинку заполняют строго по списку.
Именно эту бригаду волонтёров можно узнать не только по жилеткам, но и по автомобилю. Чтобы быстрее купить и развести продукты с медикаментами до адресатов, один из уфимских автосалонов бесплатно предоставил внедорожник.
Ещё один пример социально ответственного бизнеса есть в Белорецке. Директор одного из местных заводов Денис Лукманов купил и передал в городскую больницу два аппарата искусственной вентиляции лёгких и тысячу защитных масок для персонала медучреждения. С призывом соблюдать карантин и не рисковать своим и чужим здоровьем обратился и народный артист Башкортостана Айдар Галимов.
Телеканал БСТ тоже не остался в стороне. Во время съемок репортажей журналисты раздают памятки с телефонами горячих линий пенсионерам, по которым они могут вызвать к себе волонтёров. Для большего охвата населения такие же объявления расклеиваются и на подъездах многоквартирных домов.
Надеемся, что бабушки и дедушки прислушаются к этим словам. И не будут рисковать своим здоровьем. Ведь, как известно, именно представители старшего поколения в возрасте от 65 лет и старше наиболее подвержены заражению инфекцией коронавируса.