В Уфе на мужчину оформили микрозайм без его ведома

Взять кредит и не узнать об этом. В Уфе мужчина утверждает, что стал жертвой мошенников. По его словам, злоумышленники оформили онлайн-займ в микрофинансовой организации, и о том, что он является «должником», мужчина узнал только спустя несколько месяцев.

Бесконечные звонки с угрозами даже близким родственникам. Жизнь Ильнара Утягулова в один момент превратилась в кошмар. Несколько дней назад ему пришло «письмо счастья», в котором говорится, что он должник. Якобы в январе брал 25 тысяч в микрофинансовой организации, а сегодня, судя по документам, он должен почти 40.

Я попросил номер телефона, на который был оформлен займ. Мне его дали, я поехал с ним к оператору, чтобы получить данные. Там девушка говорит, что не может дать данные, и я ее понимаю. Спросил хотя бы, на меня или не на меня. Сказали на девушку, которая прописана в Москве. Ильнар Утягулов, потерпевший

Ильнар уже имел раньше дело с этим офисом микрозаймов. Год назад мужчина брал кредит, но погасил всё в срок. А значит, он числится в базе. Документы Ильнар не терял, но и паспортных данных кроме него ни у кого и не могло быть, а займ был оформлен онлайн, через приложение, которым он вообще никогда не пользовался. По крайней мере, так утверждает сам мужчина.

В поисках правды Ильнар обращался в офис «Быстроденьги», но оперативного и, самое главное, внятного ответа так и не получил. Сотрудница организации связалась с директором фирмы по телефону. Ответ один: обращайтесь на горячую линию. Реквизиты, куда перечислялись деньги, ему не называют.

Юристы говорят, что за последнее время количество таких случаев увеличилось. Связывается это с тем, что многие МФО настолько упростили процедуру выдачи кредита, что для получения достаточно ввести на сайте паспортные данные, указать любой номер телефона, подтвердить через SMS, которое придёт на указанный номер, что ты якобы владелец паспорта и кредит зачисляют на карту.