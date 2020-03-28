10-летний часовщик из Уфы починил часы Джеффа Монсона на шоу «Лучше всех»

10-летний реставратор из Уфы починил часы бабушки Джеффа Монсона. Алан Хадеев принял участие в шоу «Лучше всех». Мальчик коллекционирует и ремонтирует механизмы. Мы побывали дома у юного вундеркинда.

Юный реставратор готов в прямом смысле часами рассказывать о любимом увлечении. За циферблатом – целая наука, а порой и целая история. Ему всего 10 лет, но с будущей профессией он определился. Хобби уже сейчас приносит пусть скромный, но всё же доход. За ремонтом обращаются одноклассники, соседи и родственники. Правда, молодой реставратор сокрушается, что механические часы всё меньше пользуются популярностью.

Сама по себе эта профессия вымирает. Часовщиков всё меньше и меньше. Сейчас же всё роботы да электронные часы. Алан Хадеев

Впервые часы в руки мальчик взял в 3 года. Это был подарок. Позже механизм Алан собрал и разобрал. Причём несколько раз. Это стало неким квестом и заменило игрушки. На днях об Алане Хадееве узнала вся страна. Мальчик стал участником шоу «Лучше всех» на «Первом канале».

На передачу он приехал с мамой, папой и учительницей. Из Уфы они вместе везли больше 200 тикающих механизмов. Часы пришлось упаковывать в 24 коробки. О своей коллекции Алан рассказал Максиму Галкину и Джеффу Монсону. А ещё прямо в студии починил механизм, который достался бойцу смешанных единоборств от бабушки.

После выпуска программы с Аланом связался Константин Чайкин. Это единственный в России производитель часов премиум-класса. Дело в том, что у мальчика оказалась копия его изобретения. Оригинал стоит почти 6 миллионов рублей. Подделку мастер попросил уничтожить. Взамен обещал подарить другие часы.