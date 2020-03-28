«Дед удивил»: ветеран войны из Башкирии проехал на танке в Оренбургской области

41 день до Великой Победы. Телеканал БСТ продолжает знакомить с историями тех, кому пришлось стать свидетелями и участниками военных лет. Это те, кто сражался в боях или приближал победу в тылу.

Габдрауф Гареев – механик-водитель танка Т-34. В прошлом году он исполнил свою мечту и прокатился на нем в Караидельском районе. В этом году ветеран доехал до Оренбургской области.

Солдатская выправка даже в 94. Габдрауфа Гареева военнослужащие встречают с почестями. В Оренбургскую область из Белебея ветеран приехал ради своей мечты – сесть в кабину модернизированного танка Т-72Б3. А прежде – амуниция. Именной шлем он получил в подарок. С позывным «Метеор» Габдрауф Саляхович прошел всю войну. Скорость метеора не растерял до сих пор. Попасть в кабину ветерану помогли, а вот внутри танка он чувствует себя уверенно, судя по тому, как разогналась техника.

Габдрауф Гареев на фронт ушел 17-летним юнцом. Механик-водитель на танке Т-34 объехал почти половину Европы. Особенно запомнился ветерану первый боевой выезд, который мог стать последним. Во время марш-броска в Польше он остановил танк, чтобы убрать с дороги раненного человека. Командир боевой машины тогда преподал урок, который, наверное, и помог выжить старшему сержанту Гарееву.

После почетного круга на Тоцком полигоне Габдрауф Гареев не удержался от сравнений техники времен войны и современного Т-72Б3: «Раньше не такой, конечно, был, простой, но ловкий был тоже, хороший танк был».

Кстати, вспомнить, каким хорошим был танк Т-34, получилось у ветерана в прошлом году. Это тоже была его мечта, исполнить которую удалось после репортажа, снятого телеканалом БСТ. В Караидельский район от отправился, чтобы оказаться за рулем легендарного Т-34. А в юбилейный 75-й год доехал до соседнего региона.

Дед удивил, конечно. Несмотря на такие года, он помнит все. Подсказывать особо не пришлось. Так, в общих чертах. Все отлично. Сергей Синенко, инструктор по вождению боевых машин Казанского танкового училища