Уфимцы устроили запретную вечеринку, наплевав на коронавирус

В Башкирии был введён режим повышенной готовности из-за коронавируса. Массовые мероприятия в срочном порядке отменили или перенесли на другие даты, учащиеся были переведены на дистанционное обучение, а на федеральном уровне была объявлена неделя карантина. Однако такие меры не остановили известный клуб в Уфе, который устроил «антикарантинную» вечеринку с подростками.

В рамках указа Главы Башкирии всем клубам, барам и другим увеселительным заведениям рекомендуется приостановить деятельность. Уфимский клуб решил, что угроза распространения опасного вируса им не страшна. 28 марта в клубе началась вечеринка, которая долго не продлилась.

Запретную вечеринку прервали полицейские, которые предъявили администрации клуба новое постановление. Директор клуба сообщил, что о новых мерах не знал, а то, что этой ночью работают только их заведение, его не напрягло. Теперь клубу грозит крупный штраф.