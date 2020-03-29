Влюбленные в Башкирии погибли в страшной аварии через три месяца после свадьбы

Несчастное событие произошло 27 марта. Ночью в Караидельском районе на трассе погибла молодая пара. Новоиспеченные молодожёны попали под колёса «Лады Гранты».

21-летняя Зарина и 23-летний Ранис ехали в родную деревню с двумя друзьями – 29-летним парнем и 19-летней девушкой. Между молодыми людьми произошла ссора, и тогда влюбленная пара вышла из машины, чтобы пойти до дома пешком. Друзья не стали оставлять молодожёнов и тоже вышли за ними на неосвещенную трассу.

Когда молодые люди шли по дороге, на всех четверых наехала «Лада Гранта». К сожалению, Зарина и Ранис погибли на месте происшествия, друзья влюбленных получили серьёзные травмы. Молодая пара поженилась совсем недавно – в декабре, решив, что 2020 високосный год может стать несчастным.