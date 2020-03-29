Жители Башкирии на карантине оставляют необычные послания

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил, что все туристы, вернувшиеся из-за рубежа обязаны уйти в самоизоляцию на 14 дней. Такая мера призвана уменьшить угрозу распространения опасного коронавируса. Людей на карантине ежедневно проверяют обходчики из Минтруда, МВД и МЧС.

Проверяющие следят, чтобы карантин не был нарушен раньше времени. Некоторые жители Башкирии относятся с юмором к сложившейся ситуации – они оставляют проверяющим необычные послания прямо на двери квартиры. Однако не все проявляют сознательность, не боясь даже штрафов и возможной уголовной ответственности.

Так, 36-летний житель Башкирии прибыл из Грузии и не ушёл в добровольную самоизоляцию. Мужчина не сообщил о себе ни в поликлинику, ни по телефону «горячей линии», продолжая вести обычный образ жизни. Однако ведомства четко следят за вернувшимися и, не обнаружив мужчину дома при ежедневном обходе, составили протокол и оштрафовали путешественника.