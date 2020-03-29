В Башкирии госпитализировали ещё одну женщину с подозрением на коронавирус

Пресс-служба администрации Янаульского района рассказала о новом пациенте в районной больнице. В медицинское учреждение доставили местную жительницу с подозрением на коронавирус. Диагноз пациентки ещё предстоит уточнить.

У женщины были взяты дополнительные анализы, сама пациентка находится в отдельной палате. Чтобы достоверно сказать о наличии вируса в теле, нужно провести два теста. Анализы женщины направлены в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии.

На данный момент в Башкирии зарегистрировано 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Все заболевшие находятся под пристальным вниманием врачей, им оказывается нужная медицинская помощь. Состояние всех пациентов с коронавирусом стабильное.