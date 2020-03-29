Жителя Башкирии насмерть зажало в машине в серьёзном ДТП

В городе Белебей произошла смертельная авария. На улице Красноармейская столкнулись два легковых автомобиля. Оба водителя пострадавших машин были доставлены в больницу.

30-летний житель Белебеевского района был за рулём ВАЗ-2112. Видимо, мужчина не справился с управлением, и произошло встречное столкновение с «Датсун». За рулем иномарки был 32-летний житель города.

В результате столкновения пострадали оба водителя, которых в срочном порядке доставили в больницу. К сожалению, жизнь 30-летнего водителя спасти не удалось. Водитель «Датсун» получает необходимое лечение в больнице.