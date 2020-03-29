В Башкирии выявлен пятый больной коронавирусом

В Башкирии появился пятый подтверждённый случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня сообщили на ежедневном брифинге в Министерстве здравоохранения Башкирии. На данный момент в России вирусом больны 1534 человека.

Власти Башкирии сообщили о пятом случае заражения коронавирусом. Случай уже подтверждён, это местный житель. Известно, что пятый человек также привёз вирус из заграничной поездки по Франции. Это студент, который учился в этой стране с 1 сентября. После прибытия домой он находился на самоизоляции, долгое время симптомы не проявлялись.

Сейчас молодой человек находится в инфекционной больнице. Он прибыл в Башкирию 15 марта, а в Россию - 14 марта. Сейчас по данному факту проводится расследование.