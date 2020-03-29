Власти Башкирии призвали жителей республики прислушаться к здравому смыслу

Сегодня, 29 марта, был проведен брифинг Минздрава Башкирии по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения РБ Максим Забелин рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в регионе. Главным вопросом встречи стала выходная неделя, утвержденная Президентом РФ.

С 30 марта по 3 апреля по всей стране была объявлена выходная неделя. Власти Башкирии отметили, что карантин не распространяется на работников непрерывных производств, а также предприятий, которые обеспечивают жизненно необходимыми товарами. Полный перечень производств, которые не прекращают свою работу будет доступен на сайте Министерства промышленности Башкирии после 16:00.

Ленара Иванова, заместитель Премьер-министра Правительства Башкирии, напомнила жителям республики о том, что выходная неделя направлена на ограничение распространения коронавирусной инфекции. В неофициальный карантин рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости, не собираться группами больше 50 человек, а после прибытия из-за рубежа обязательно сообщить о себе по телефонам «горячей линии». Представители брифинга призвали жителей Башкирии прислушаться к здравому смыслу и ограничить контакты на время.