Жители Башкирии «штурмом брали» центр занятости, желая получить денежное пособие

В связи с воцарившейся пандемией коронавируса в России были введены меры поддержки и защиты населения. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что поддержка коснется всех слоев населения, в том числе и безработных. 29 марта на брифинге в Минздраве Башкирии обсудили ситуацию с пособиями внутри региона.

Владимир Путин объявил, что пособие по безработице будет увеличено с максимальных 8 тысяч до минимального размера оплаты труда (12 130 рублей). В Башкирии к минимальному размеру пособия прибавляется уральский коэффициент, что делает сумму больше – максимальное пособие составляет около 15 тысяч рублей. Перспектива получить увеличенные денежные выплаты воодушевила жителей Башкирии, которые буквально «штурмом брали» один из центров занятости в Уфе.

Ленара Иванова, заместитель Премьер-министра Правительства Башкирии, рассказала о случае на сегодняшнем брифинге в Минздраве республики. Министр семьи, труда и социальной защиты населения сообщила, что пособия по безработице положены не всем безработным, к тому же сумма выплаты зависит от опыта работы, от времени, проведенного без работы, и других обстоятельств. Ленара Иванова также сообщила, что в «выходную» неделю принимать обращения граждан лично не будут, а центры занятости переходят на дистанционную форму обработки заявлений.