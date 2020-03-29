В Башкирии обматерили мэра, который закрыл бар из-за коронавируса

Мэр города Нефтекамск Ратмир Мавлиев на личной странице в социальной сети поделился вопиющим видео. Местные жители обматерили мэра за то, что администрация города пришла с проверкой в бар, который должен быть закрыт из-за карантина. Мобильные группы проводят рейды по местам, в которых не соблюдаются условия режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Ратмир Мавлиев призывает жителей и гостей города проявить сознательность. Угроза распространения вируса не то, что происходит далеко от нас, а то, что уже пришло и в наш регион. 29 марта стало известно, что в Башкирии 5 зараженных коронавирусной инфекцией.

Частое и близкое взаимодействие с людьми может стать причиной быстрого распространения вируса. И даже если молодой организм спокойно выдержит болезнь, он может стать переносчиком инфекции в группы риска. Мэр Нефтекамска призывает по возможности не выходить из дома, соблюдать личную гигиену и ограничить общение с людьми.

Я ещё раз призываю жителей и гостей Нефтекамска минимизировать контакты с людьми и без необходимости не посещать общественные места. Рейды мобильных групп продолжатся. Ратмир Мавлиев, мэр Нефтекамска