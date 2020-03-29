Власти Башкирии не закрывают границы Уфы из-за коронавируса

Сегодня, 29 марта, прошел оперативный брифинг в Минздраве Башкирии по вопросам профилактики коронавируса. На встрече обсуждались актуальные вопросы и текущая ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе. Так, представители власти опровергли некоторые слухи.

Участники брифинга опровергли информацию о закрытии границ Уфы из-за угрозы распространения коронавируса. Такой слух широко разошёлся в социальных сетях, особенно в WhatsApp. Информацию о закрытии города опровергли министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин и глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова.

На брифинге ещё раз напомнили о «выходной» неделе с 28 марта по 5 марта, попросили по возможности не выходить из дома и ограничить общение с людьми. Многие заведения города официально закрываются на время карантина (кинотеатры, бассейны, рестораны, клубы и бары). Уточняющие вопросы по коронавирусной инфекции жители Башкирии могут узнать по телефону «горячей линии»: 8-800-201-89-03.