Власти Москвы ввели в городе полный карантин

В Москве с 30 марта введён карантин. Соответствующий Указ подписал градоначальник Сергей Собянин. Теперь жители города не могут просто так выйти на улицу. Для этого им нужно будет получить специальное разрешение.

Выйти из дома можно будет на работу, в больницу для оказания неотложной помощи, выбросить мусор и выгулять собаку на расстоянии в 100 метрах от дома. Город при этом не закрыт: выехать и въехать в Москву по-прежнему реально. Кстати, выйти в аптеку или магазин тоже можно, но только если они находятся недалеко от дома.