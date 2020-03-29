«Дома скучно»: в Уфе разогнали горожан, жаривших шашлыки в парке

Пока коронавирус ежедневного убивает тысячи людей по всему миру, жители Башкортостана до сих пор не могут осознать нависшую над ними угрозу. Как иначе объяснить шумные многолюдные вечеринки в клубах, несмотря на действующий запрет Главы Башкортостана? Или "шашлычный пир" во время чумы в парках и на набережных?

Да и пенсионеры, которых инфекция забирает первыми, не сидят на домашнем карантине, а целыми днями гуляют по улицам, ходят в магазины, ездят в общественном транспорте. В многочисленных сообщениях в соцсетях наших земляков, которые сейчас живут в Италии и Испании, говорится, что эпидемия в Европе начиналась точно по такому сценарию. О легкомыслии некоторых и смертельной опасности для всех остальных – репортаж БСТ.

С таких кадров мог бы начаться фильм-катастрофа, когда один заболевший заражает инфекцией целый клуб, а дальше и весь город. Авторами идеи картины, основанной на реальных событиях, вполне могут стать организаторы антикарантинной вечеринки в одном из заведений, расположенных в уфимском Гостином дворе. Журналисты программы «Честно говоря» нагрянули в самый разгар мероприятия. Музыку пришлось отключить. 11 несовершеннолетних участников этого шабаша родителям пришлось забирать из отдела полиции, где на них составили протоколы.

– Мне 16 лет.

– Слышал про вирус?

– А чо дома сидеть? Дома скучно.

Видимо, скучно дома и пенсионерам, которые вопреки объявленному карантину для пожилых ходят по магазинам, посещают общественные места, ездят в транспорте. Хотя доказано на печальных примерах, что коронавирус в первую очередь опасен для людей старшего поколения.

У нас же совсем единицы. Это же большой карантин там, где у них уже действительно тысячи – Москва, Ленинград. У нас же все-таки хорошо. Валентина Попова, пенсионерка

Хорошему быстро придёт конец, если не соблюдать самоизоляцию, говорят волонтёры, которые готовы прийти на помощь пенсионерам.

Узнать их можно по таким жилетам. Они покупают для пожилых товары первой необходимости. Корзинку заполняют строго по списку.

Продукты – хлеб, молоко, охлажденные продукты, мясо. Есть и хозтовары. Это у нас уже шестая или седьмая заявка за сегодня. Нет, даже девятая по счёту. Эльвина Шаяхметова, волонтёр

Телеканал БСТ тоже не остался в стороне. Во время съемок журналисты раздают памятки с телефонами горячих линий пенсионерам, по которым они могут вызвать к себе волонтёров. Для большего охвата населения такие же объявления расклеиваются и на подъездах многоквартирных домов.

Надеемся, что бабушки и дедушки прислушаются к этим словам. И не будут рисковать своим здоровьем. Как известно, именно люди в возрасте от 65 лет и старше наиболее подвержены заражению инфекцией коронавируса.

Возможно, зная об этом, остальные, которые помоложе, почувствовали себя в безопасности и целыми семьями вышли жарить шашлыки в парке лесоводов в Уфе. И если среди них был хотя бы один переносчик инфекции, под удар попали десятки уфимцев.

Ещё вчера, в субботу, в парке Лесоводов стоял ароматный запах жареных шашлыков. Сегодня территория огорожена, все мангальные зоны пусты. Об опасности массового скопления людей предупреждает вот такая табличка.

После распоряжения Главы Башкортостана крупные торговые центры приостановили свою работу. Закрылись бутики, магазины электроники. О шопинге можно забыть как минимум на неделю. Запрет не коснулся аптек, зоомагазинов, банков, продуктовых супермаркетов. Ажиотажа в них уже нет, гречка и туалетная бумага – в ассортименте. Персонал регулярно обрабатывает помещения.

Дезинфекция проводится каждые два часа. Кассы, торговый зал – все места пользования. Алина Фархутдинова, управляющая торговым залом

Но все принимаемые меры безопасности будут бесполезны, пока каждый житель республики не осознает возможный масштаб своих действий. Выходная неделя дана не для массовых гуляний и встреч с друзьями, а чтобы, сидя дома, уменьшить риск распространения коронавируса. Об этом говорят в новостях, пишут в интернете. В Уфе и Нефтекамске экстренные службы, курсируя по городу, напоминают горожанам через громкоговорители.

Но не все нефтекамцы с пониманием относятся с мерам, принимаемым для их же безопасности. К сожалению, есть и такие персонажи, которые в случае беды первыми будут молить о помощи.