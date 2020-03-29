Юха Метсола об Умарке: «Самый загадочный персонаж в команде»

Минувшая неделя стала заключительной в хоккейном сезоне. КХЛ приняла решение завершить чемпионат из-за пандемии коронавируса. Обладатель Кубка Гагарина так и не будет определен.

Вот так плавно началось так называемое межсезонье. Сейчас болельщики уже вовсю обсуждают, кто из хоккеистов останется в команде, а кто уйдет. Но уже совершенно точно покинет «Салават Юлаев» Линус Умарк – самый результативный легионер в истории башкирской команды. Он уже попрощался с болельщиками через Instagram.

Его словарный запас поразил болельщиков: Умарк сразу заговорил на одном языке с фанатами. Но больше всего он покорил своей игрой, искрометными голами. Зачастую казалось, что то, что Умарк делает на льду, не поддается никакой логике. Он стал любимцем болельщиков, грозой для соперников и самым загадочным хоккеистом даже для партнеров по команде.

Да, пожалуй, самый загадочный персонаж в команде – Линус Умарк, он особенный. Юха Метсола, вратарь ХК «Салават Юлаев»

Многие эксперты считали «Салават Юлаев» командой Умарка, на которого все играли. За это клуб часто критиковали. Иногда казалось, что от настроения шведского легионера зависит вся игра коллектива. Отчасти это может быть и правда, но если Умарк был в настроении, то лед плавился от его фантазии.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Шведский волшебник с зеленым сердцем улетел, но вернуться уже не обещал.

Кто заменит шведа в команде? Вопрос пока открыт, и вряд ли так быстро удастся найти форварду адекватную замену. Несмотря на то, что об уходе Умарка руководителям клуба было известно еще год назад.

После прошлого сезона он сказал, что этот сезон будет последним для него в России. И он сделает все возможное, чтобы выиграть Кубок. В первую очередь было его желание сыграть в другом чемпионате. Александр Курносов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Хоккейный рынок уже пестрит яркими новостями. По поводу потенциальных новичков «Салавата» пока ничего не известно. Зато покинуть юлаевцев, по сообщениям спортивных СМИ, может целая группа игроков. Александром Кадейкиным интересуются за океаном. Захар Арзамасцев может перейти в СКА. Слухов вокруг игроков уфимского клуба много. Впрочем, у всех хоккеистов действующие контракты до 30 апреля.

У нас сейчас такая стадия работы – не очень понятно, кто покинет команду. Нас больше волнует потолок зарплат. Хотелось бы сохранить ту команду, которая у нас есть. Василий Чижов, спортивный директор ХК «Салават Юлаев»

Интересно, что ни генеральный директор Александр Курносов, ни спортивный Василий Чижов, ни главный тренер Николай Цулыгин не имеют контракта с клубом на следующий сезон.

Мой контракт действует до 30 апреля. Это мой родной город, я здесь вырос и родился. Поэтому было бы здорово работать здесь. Николай Цулыгин, главный тренер ХК «Салават Юлаев»