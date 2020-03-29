Юха Метсола об Умарке: «Самый загадочный персонаж в команде»

Минувшая неделя стала заключительной в хоккейном сезоне. КХЛ приняла решение завершить чемпионат из-за пандемии коронавируса. Обладатель Кубка Гагарина так и не будет определен.
Вот так плавно началось так называемое межсезонье. Сейчас болельщики уже вовсю обсуждают, кто из хоккеистов останется в команде, а кто уйдет. Но уже совершенно точно покинет «Салават Юлаев» Линус Умарк – самый результативный легионер в истории башкирской команды. Он уже попрощался с болельщиками через Instagram.
Его словарный запас поразил болельщиков: Умарк сразу заговорил на одном языке с фанатами. Но больше всего он покорил своей игрой, искрометными голами. Зачастую казалось, что то, что Умарк делает на льду, не поддается никакой логике. Он стал любимцем болельщиков, грозой для соперников и самым загадочным хоккеистом даже для партнеров по команде.
Многие эксперты считали «Салават Юлаев» командой Умарка, на которого все играли. За это клуб часто критиковали. Иногда казалось, что от настроения шведского легионера зависит вся игра коллектива. Отчасти это может быть и правда, но если Умарк был в настроении, то лед плавился от его фантазии.
Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Шведский волшебник с зеленым сердцем улетел, но вернуться уже не обещал.
Кто заменит шведа в команде? Вопрос пока открыт, и вряд ли так быстро удастся найти форварду адекватную замену. Несмотря на то, что об уходе Умарка руководителям клуба было известно еще год назад.
Хоккейный рынок уже пестрит яркими новостями. По поводу потенциальных новичков «Салавата» пока ничего не известно. Зато покинуть юлаевцев, по сообщениям спортивных СМИ, может целая группа игроков. Александром Кадейкиным интересуются за океаном. Захар Арзамасцев может перейти в СКА. Слухов вокруг игроков уфимского клуба много. Впрочем, у всех хоккеистов действующие контракты до 30 апреля.
Интересно, что ни генеральный директор Александр Курносов, ни спортивный Василий Чижов, ни главный тренер Николай Цулыгин не имеют контракта с клубом на следующий сезон.
Команду изначально распустили до 30 марта, но после решения прекратить сезон, стало ясно, что в таком составе она уже не соберется. Фото, которое Линус Умарк выложил летом 2019 с подписью «Чемпионы следующего сезона», осталось единственным напоминаем: Кубок Гагарина мог отправиться в Уфу этой весной.