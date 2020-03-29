В Уфе врач предложил девушке закопать ее вместе с детьми

В Уфе разгорается скандал вокруг 29-летнего врача по имени Эльвир. Сотрудник одной из больниц предложил уфимке закопать её в траншее вместе с детьми. После этого мужчина покрыл матом ещё несколько человек.

Все началось с обычного обсуждения в одном из пабликов города. Накануне в социальных сетях жительница Уфы предостерегла горожан. Дело в том, что у девушки есть взрослая собака, но некоторые жители города периодически пытаются напугать животное. При этом уфимцы не берут в расчёт, что пёс может ответить на это неадекватно. Девушка слезно попросила жителей города по возможности не бегать перед чужими собаками, стараться сбавить темп и быть осторожнее, потому что у больших собак не всегда адекватные хозяева.

Пост вызвал живое обсуждение среди собачников и тех, кто животных не любит. В конструктивный спор вскоре пришёл 29-летний уфимский медик. Он сразу предложил... закопать автора поста в траншею!

Собаку расстрелять, а тебя с*** в******, высушить, в траншее закопать вместе с детьми

Когда одна из девушек попыталась пристыдить врача, он покрыл ее матом и подчеркнул, что она, мягко говоря, недалекая девушка, которая сочувствует "зоомразоте". Когда к попытке остановить его злобные комментарии подключились и другие жители города, мужчина выдал еще одну фразу.

Посмотрим, как з******** е*******, когда твоего родственника при смерти привезут ко мне.

Спустя некоторое время информация о неадекватном медике разлетелась по чатам зоозащитников в WhatsApp. Когда они также пришли в обсуждение, врач и вовсе назвал одну из таких "биомусором" из-за обильного количества татуировок, обвинив в зоофилии.

Так переписка врача с собачницами Уфы выглядела вчера.

А уже сегодня врач исчез из социальных сетей. Он переименовал страничку и удалил ее. Однако мужчина не учел одного: люди отвечали в комментариях ему лично. Это значит, что в обращении к нему осталось реальное имя, а не то, которое он написал перед тем, как удалить страничку.

Хама в белом халате быстро вычислили. Вся информация о нем была у 29-летнего мужчины на страничке: достаточно было имени, фамилии, отчества на бейджике на одном из снимков. Зоозащитники по поиску "пробили" данные ненавистника собак и выяснили место его работы.