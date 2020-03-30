В Башкирии глава райцентра скрыл поездку в Доминикану

В Башкирии глава райцентра Куюргазинского района скрыл от начальства поездку за рубеж вместе с женой. Вот уже неделю они продолжают работать на своих рабочих местах, несмотря на карантин. В Администрации Главы Башкирии по данному факту была проведена проверка.
Глава Ермолаево - районного центра Куюргазинского района - скрыл поездку за рубеж. Об этом сегодня стало известно bash.news от источников в Правительстве Башкирии. Роман Барановский вместе с женой неделю назад вернулся из заграничной поездки, скрыв сам факт своего путешествия. Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире всем, кто возвращается в Башкирию из других стран, предписано в обязательном порядке пройти процедуру карантина на двухнедельной самоизоляции дома.
О его визите в другую страну стало известно благодаря проверке сотрудников правоохранительных органов. Ситуацию усугубляет то, что жена Барановского - врач. Всю неделю она принимала пациентов в больнице.
На еженедельной оперативке в Правительстве Башкирии эту историю прокомментировал Радий Хабиров.