В Башкирии глава райцентра скрыл поездку в Доминикану

Если что-то и погубит нас, то наше негодяйское поведение. Мы постоянно вскрываем факты, когда люди утаивают информацию. Такой факт мы имели в Сибае, когда люди прибыли из другой страны и продавали мясо. Прошу провести работу: все те, кто контактировал с негодяями, проверились. В Куюргазинском районе глава райцентра Ермолаево был в Доминиканской республике и скрыл это. Это отвратительно. Негодяйское поведение. С такими людьми надо расставаться. Это бессовестно по отношению к окружающим.

Радий Хабиров