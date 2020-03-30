В Башкирии глава райцентра скрыл поездку в Доминикану

В Башкирии глава райцентра Куюргазинского района скрыл от начальства поездку за рубеж вместе с женой. Вот уже неделю они продолжают работать на своих рабочих местах, несмотря на карантин. В Администрации Главы Башкирии по данному факту была проведена проверка. 

Глава Ермолаево - районного центра Куюргазинского района  - скрыл поездку за рубеж. Об этом сегодня стало известно bash.news от источников в Правительстве Башкирии. Роман Барановский вместе с женой неделю назад вернулся из заграничной поездки, скрыв сам факт своего путешествия. Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире всем, кто возвращается в Башкирию из других стран, предписано в обязательном порядке пройти процедуру карантина на двухнедельной самоизоляции дома. 

О его визите в другую страну стало известно благодаря проверке сотрудников правоохранительных органов. Ситуацию усугубляет то, что жена Барановского - врач. Всю неделю она принимала пациентов в больнице. 

Мы проверяем всех, кто возвращается в республику. Они попадают в списки и проверяются. Скорее всего сегодня уволим обоих.

источник в Правительстве Башкирии

На еженедельной оперативке в Правительстве Башкирии эту историю прокомментировал Радий Хабиров. 

Если что-то и погубит нас, то наше негодяйское поведение. Мы постоянно вскрываем факты, когда люди утаивают информацию. Такой факт мы имели в Сибае, когда люди прибыли из другой страны и продавали мясо. Прошу провести работу: все те, кто контактировал с негодяями, проверились. В Куюргазинском районе глава райцентра Ермолаево был в Доминиканской республике и скрыл это. Это отвратительно. Негодяйское поведение. С такими людьми надо расставаться. Это бессовестно по отношению к окружающим. 

Радий Хабиров