В Башкирии закроются все фуд-корты в торговых центрах. Такое решение принял глава республики Радий Хабиров . По его словам, практика показывает, что именно фуд-корты являются самым массовым местом скопления людей в ТЦ.

Как отметил Радий Хабиров, в торговых центрах останутся только жизненно необходимые магазины. Например, аптеки или продуктовые. Отметим, что на данный момент, рестораны быстрого питания перестали принимать посетителей. Еду можно заказать онлайн или попросить упаковать ее на вынос.