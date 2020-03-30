В России разработали препараты для лечения коронавируса

Российские учёные создали три лекарственных препарата, которые могут помочь в борьбе против коронавируса. Одним из новых лекарств заинтересовался Китай. Ученые надеятся, что лекарства оправдают ожидания.

Учёные из Российской академии наук разработали три лекарственных препарата. Предполагается, что новые лекарства могут помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Препараты получили названия триазавирин, фавипиравир, фортепрен.

Триазавирин был создан несколько лет тому назад. Сейчас учёные разработали особую, ингаляционную форму триазавирина. Сейчас триазавирином интересуются китайские специалисты, как средством для лечения коронавируса.

Фавипиравир был ранее разработан в Японии. Российские учёные поработали над препаратом, и его новая форма готова для испытания.