Стало известно количество пациентов с подозрением на коронавирус в Башкирии

В Башкирии с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировано 97 человек, из них 16 - дети. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин. Он отметил, что все пациенты прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Отметим, что на сегодняшний день в Башкирии подтверждено пять случаев заражения COVID-19. Состояние всех заболевших удовлетворительное, они получают все необходимое лечение, уточнил Забелин. Глава минздрава также сообщил, что у 4293 человек были взяты анализы.
Стоит отметить, что из них 593 человека прибыли из-за рубежа с признаками ОРВИ. В 505 случаях была выявлена пневмония, еще 945 человек оказались здоровы.