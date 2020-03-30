Стало известно количество пациентов с подозрением на коронавирус в Башкирии

В Башкирии с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировано 97 человек, из них 16 - дети. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин. Он отметил, что все пациенты прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.