Глава Башкирии запретил рукопожатия

В Башкирии с сегодняшнего дня под запретом рукопожатия. С таким предложением выступил глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что такой вид приветствия во всем мире уже нежелателен.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране рекомендуется воздержаться не только от рукопожатий, но и объятий и поцелуев. Радий Хабиров отметил, что рукопожатие - это знак уважения, однако, по мнению главы, большим знаком уважения будет проявление заботы об окружающих. Отказ от пожатия рук - один из таких способ, считает Хабиров.