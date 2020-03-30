Глава Башкирии запретил рукопожатия

В Башкирии с сегодняшнего дня под запретом рукопожатия. С таким предложением выступил глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что такой вид приветствия во всем мире уже нежелателен. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране рекомендуется воздержаться не только от рукопожатий, но и объятий и поцелуев. Радий Хабиров отметил, что рукопожатие - это знак уважения, однако, по мнению главы, большим знаком уважения будет проявление заботы об окружающих. Отказ от пожатия рук - один из таких способ, считает Хабиров. 

«Я предлагаю в республике на этот период отменить рукопожатия. Мы, конечно, привыкли к этому. Для нас это факт проявления уважения, рука автоматически тянется. Но из уважения друг к другу отменим этот один из самых активных способов передачи инфекции»

Радий Хабиров, глава Башкирии