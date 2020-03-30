Стали известны результаты тестов на коронавирус членов правительства Башкирии

Стали известны результаты тестов членов Правительства Башкирии на COVID-19. О них сообщил глава республики Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании. По его данным, коронавирусная инфекция не обнаружена ни у одного чиновника.

Ранее Радий Хабиров попросил своих коллег пройти тест в обязательном порядке. По его мнению, он и члены Правительства тесно взаимодействуют с жителями Башкирии, а значит, обязаны соблюдать меры предосторожности. К слову, тест Радия Хабирова также оказался отрицательным. Руководитель региона уточнил, что такие тесты будут проводиться регулярно.