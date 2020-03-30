В Башкирии из-за коронавируса могут ввести сухой закон

В Башкирии вскоре может быть введен сухой закон. Об этом сообщил Радий Хабиров на еженедельной оперативке в Правительстве Башкирии. Такое ограничение может быть введено только в одном случае.

В кабмине республики обсудили меры ограничения в связи с мировой пандемией коронавируса. Помимо наказания нарушителей режима карантина Радий Хабиров отдельно остановился на употреблении алкоголя. Он подчеркнул, что сейчас этот вопрос нужно поставить на особый контроль.

Я понимаю, что люди сидят дома, иногда можно посидеть с бокалом вина. В этом нет ничего плохого. Но самое главное, чтобы ситуация не изменилась в худшую сторону Радий Хабиров