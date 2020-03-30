В Башкирии из-за коронавируса могут ввести сухой закон

В Башкирии вскоре может быть введен сухой закон. Об этом сообщил Радий Хабиров на еженедельной оперативке в Правительстве Башкирии. Такое ограничение может быть введено только в одном случае.
В кабмине республики обсудили меры ограничения в связи с мировой пандемией коронавируса. Помимо наказания нарушителей режима карантина Радий Хабиров отдельно остановился на употреблении алкоголя. Он подчеркнул, что сейчас этот вопрос нужно поставить на особый контроль.
Глава региона отметил: ситуацию необходимо держать под контролем. Если мониторинг покажет рост алкоголизма среди населения из-за карантина, то в республике могут рассмотреть введение сухого закона. На данный момент по данным специалистов всплеска употребления алкоголя не выявлено.