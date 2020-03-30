В Башкирии две недели ищут пропавшую 32-летнюю женщину

Анна Николаева вышла из дома 16 марта. С тех пор местоположение женщины неизвестно. Волонтёры предполагают, что пропавшая может находиться или в Уфе, или в родном Янауле.

Рост Анна примерно 170 см, телосложение среднее, волосы тёмно-русые, а глаза карие. В день пропажи на женщине была чёрная дубленка, капюшон и мех которой были с мехом из серо-белого песца. Также на женщине была вязаная шапка, чёрные лосины и такого же цвета высокие сапоги.