«Давайте не будем забивать бизнес»: Радий Хабиров вступился за открытые торговые центры Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился на оперативном совещании в Правительстве республики к надзорным органам с просьбой «не забивать» бизнес. По его словам, сейчас не лучшее время штрафовать предпринимателей за незначительные нарушения. На сегодняшний день уже закрыты 143 торговых центра по всей Башкирии.
В свою очередь руководитель региона попросил и магазины не повышать цены на продукты первой необходимости. Он напомнил владельцам торговых точек, что у людей с каждым днем все меньше становится денег.