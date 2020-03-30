«Давайте не будем забивать бизнес»: Радий Хабиров вступился за открытые торговые центры Башкирии

«Давайте забивать не будем бизнес. Протокол составили, вынесли предупреждение, никаких штрафов, пожалуйста. Я всех вас прошу. Разговаривайте, убеждайте, обещайте, но не надо народ наш сейчас бить, ладно? Тот же ТЦ, пока он работает, человек 20-30 имеют заработок. Это уборщицы, охранники, которые завтра окажутся на улице, а в кармане ни копейки. Об этом мы думаем, и это наше самое большое переживание»

Радий Хабиров, глава Башкирии