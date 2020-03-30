«Давайте не будем забивать бизнес»: Радий Хабиров вступился за открытые торговые центры Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился на оперативном совещании в Правительстве республики к надзорным органам с просьбой «не забивать» бизнес. По его словам, сейчас не лучшее время штрафовать предпринимателей за незначительные нарушения. На сегодняшний день уже закрыты 143 торговых центра по всей Башкирии.

«Давайте забивать не будем бизнес. Протокол составили, вынесли предупреждение, никаких штрафов, пожалуйста. Я всех вас прошу. Разговаривайте, убеждайте, обещайте, но не надо народ наш сейчас бить, ладно? Тот же ТЦ, пока он работает, человек 20-30 имеют заработок. Это уборщицы, охранники, которые завтра окажутся на улице, а в кармане ни копейки. Об этом мы думаем, и это наше самое большое переживание» 

Радий Хабиров, глава Башкирии

В свою очередь руководитель региона попросил и магазины не повышать цены на продукты первой необходимости. Он напомнил владельцам торговых точек, что у людей с каждым днем все меньше становится денег.

«Пусть люди хотя бы по этой цене возьмут продукты. И так уже объем покупок снижается. Это не потому, что люди избирательные, а денег меньше стало. Это самый главный вызов нам»

Радий Хабиров, руководитель региона