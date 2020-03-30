Уроженка Башкирии взяла главный приз в песенном конкурсе «Ну-ка, все вместе!»

Ещё одна уроженка Башкирии покорила один из главных федеральных каналов «Россия-1» . Яна Клявиня из Октябрьского приняла участие в музыкальном конкурсе «Ну-ка, все вместе!» . Девушка исполнила известную песню группы Queen и заняла первое место .

В песенном конкурсе «Ну-ка, все вместе!» главная цель участников – исполнить композицию так искренне и чувственно, чтобы как можно больше членов жюри присоединилось к исполнению. Задача не из лёгких, ведь в судейском ложе сидят 100 человек. В песенных дуэлях Яне удалось обойти талантливых соперниц Карину Исмаилову и Нуцу Бузаладзе.