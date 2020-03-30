В Башкирии может быть введен полный карантин

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал Указ о введении карантина в столице России. Количество заболевших в городе превысило 1000 человек. Теперь выйти из дома можно будет на работу, в больницу для оказания неотложной помощи, выбросить мусор и выгулять собаку на расстоянии в 100 метрах от дома. Город при этом не закрыт: выехать и въехать в Москву по-прежнему реально. Кстати, выйти в аптеку или магазин тоже можно, но только если они находятся недалеко от дома.