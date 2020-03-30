В России изменился перечень товаров первой необходимости

Список товаров первой необходимости претерпел изменения в связи со сложившейся ситуацией в мире. Правительство России убрало некоторые пункты из списка 28 марта. Товары первой необходимости будут продаваться и в нерабочую неделю.

Сообщается, что каждый регион может вносить свои изменения в список товаров исходя из санитарно-эпидемической ситуации в субъекте. Перечень является рекомендуемым, поэтому в нём были уточнены некоторые позиции, а какие-то вовсе убрали. Но также появились те товары, которые были четко конкретизированы и вынесены в отдельные пункты.