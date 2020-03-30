В России изменился перечень товаров первой необходимости

Список товаров первой необходимости претерпел изменения в связи со сложившейся ситуацией в мире. Правительство России убрало некоторые пункты из списка 28 марта. Товары первой необходимости будут продаваться и в нерабочую неделю.
Сообщается, что каждый регион может вносить свои изменения в список товаров исходя из санитарно-эпидемической ситуации в субъекте. Перечень является рекомендуемым, поэтому в нём были уточнены некоторые позиции, а какие-то вовсе убрали. Но также появились те товары, которые были четко конкретизированы и вынесены в отдельные пункты.
Из перечня рекомендуемых непродовольственных товаров первой необходимости исчезли: автозапчасти (шины, покрышки и другие), оборудование электрическое, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, товары для сада и огорода, строительные и отделочные материалы и инструменты, противопожарные товары, печатные СМИ, похоронные принадлежности, очки и линзы (а также их части), табачная продукция, упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты и другие «товары, сопутствующие товародвижению».
Наоборот были включены в перечень такие товары, как санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, спички, коробок, свечи, пеленка для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка, бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ, зоотовары.
Фото: Интернет.