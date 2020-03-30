Как китайцы победили коронавирус: в КНР объявлен конец эпидемии

Цифры показывают, что Китаю удалось остановить распространение коронавируса в своей стране. Властями были приняты строжайшие меры, а жители повели себя дисциплинированно и ответственно. Героями пандемии в Китае стали врачи.

Сочетание методов традиционной медицины с новейшими технологиями помогло Китаю в короткие сроки остановить распространение коронавируса. В кратчайшие сроки в стране были построены инфекционные больницы, было уделено отдельное внимание безопасности самих врачей и исследователей вируса. Основной целью исследователей стало создание вакцины против новой эпидемии.

В разгар эпидемии в Китае было разослано постановление, которое призывало заботиться о медицинском персонале. Люди, которые погибли в ходе борьбы с коронавирусом, исполняя свои профессиональные обязанности, были объявлены национальными героями. Семьи погибших получат различные льготы. Нельзя не упомянуть и жесткий карантин, к которому китайцы подошли отвественно. Именно такие меры оказывают наилучшее влияние на исход событий.

На первых этапах Китаю оказали помощь и другие страны. Когда ситуация в стране стабилизировалась, а в мире эпидемия стала набирать обороты, китайские власти также стали оказывать помощь другим странам. Руководство страны направило в Италию группы экспертов и медицинские товары. Благодарность за помощь в борьбе с коронавирусом выразили руководства Италии, Сербии, Пакистана, Мьянмы, Шри-Ланки.