В Башкирии при пожаре в квартире заживо сгорел мужчина

В минувшие выходные в Нефтекамске произошёл серьёзный пожар. В доме по Комсомольскому проспекту загорелась одна из квартир. МЧС Башкирии сообщает, что в пожаре есть погибшие.

На место происшествия оперативно прибыли 8 человек личного состава и 3 единицы техники. Из многоквартирного дома были эвакуированы 10 человек, из которых двое оказались детьми. Огонь удалось быстро ликвидировать, но на пепелище было обнаружено тело мужчины.

По предварительным данным мужчине было 64 года. Возможная причина пожара – курение в помещении. Квартира так же сильно пострадала, личное имущество было практически уничтожено.