В регионах России ожидается введение режима самоизоляции

Премьер-министр России призвал руководителей всех регионов обратить внимание на режим самоизоляции. Карантинные меры будут введены во всех регионах России. Об этом стало известно сегодня, 30 марта.

Карантинный режим вводится для всех жителей страны. О необходимости последовать примеру Москвы и Подмосковья объявил сегодня премьем-министр России Михаил Мишустин. Вся неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в связи с борьбой против коронавируса.