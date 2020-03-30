В регионах России ожидается введение режима самоизоляции

Премьер-министр России призвал руководителей всех регионов обратить внимание на режим самоизоляции. Карантинные меры будут введены во всех регионах России. Об этом стало известно сегодня, 30 марта.
Карантинный режим вводится для всех жителей страны. О необходимости последовать примеру Москвы и Подмосковья объявил сегодня премьем-министр России Михаил Мишустин. Вся неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в связи с борьбой против коронавируса.
Основная задача властей на данное время – это остановить распространение коронавируса в России. Карантинные меры являются одним из таких шагов правительства по отношению к народу. Мишустин также высказался об административной ответственности за нарушение карантинного режима. По мнению премьера, люди не должны подвергать опасности себя и и других.