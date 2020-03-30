В Башкирии увеличилось количество пациентов с подозрением на коронавирус

В Башкирии увеличилось число пациентов, у которых подозревают коронавирусную инфекцию. На 30 марта в больницах находятся 104 человека, 17 из них - несовершеннолетние. Актуальные данные сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Глава ведомства отметил, что все необходимые мероприятия по диагностике и лечению проводятся в соответствии с принятыми методическими рекомендациями и алгоритмами ведения таких пациентов. На данный момент в республике зафиксировано 5 случаев заражения COVID-19. У всех пациентов удовлетворительное состояние, они получают лечение в республиканской инфекционной больнице.