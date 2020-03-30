Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии

На оперативном совещании в правительстве Алексей Гусев, руководитель Госкомторговли Башкирии, сообщил о повышении цен на некоторые продукты. Так, было замечено, что в магазинах подорожали сахар, лук и гречка. Также цены выросли на имбирь и лимоны.
По основным продовольственным позициям изменений в цене не было. Отмечено, что понизилась стоимость на овощи: огурцы и помидоры. А самих продовольственных запасов в дефиците не наблюдается.
Магазины с продовольственными товарами и товарами первой необходимости работают в прежнем режиме. В магазинах, зоомагазинах и аптеках были усилены меры дезинфекции. В помещениях стали чаще мыть полы, обрабатывать поверхности, продавцы должны работать в перчатках и масках, а во многих магазинах уже появились разграничительные ленты на полу.
Фото: Интернет.