В Башкирии рассказали о самочувствии пациентов с коронавирусом

По последним данным в Башкирии 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших есть 14-летний ребёнок. Минздрав республики рассказал о состоянии заболевших вирусом COVID-19.

Все пациенты с подтвержденным результатом чувствуют себя удовлетворительно. Состояние заболевших стабильное, никому из них не требуется подключение к аппарату ИВЛ. Пациенты находятся под наблюдением врачей в отдельных палатах.

Известно, что все 5 пациентов заразились коронавирусом не в России. В стационаре с подозрением на новый вирус находятся 104 пациента, 17 из которых несовершеннолетние дети. Результаты жителей Башкирии направлены в специализированную лабораторию.