В России за сутки выявлено 302 пациента с вирусом COVID-19

В России были зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. За сутки вирус COVID-19 выявили ещё у 302 граждан. Общее число заболевших в стране на данный момент 1836 человека.

Роспотребнадзор сообщает, что пациенты с коронавирусной инфекцией выявлены в 35 регионах страны. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 9 человек. Выздоровели 66 человек, 7 из которых поправились за последние сутки.

В Башкирии 5 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно. 104 человека находятся в стационаре под подозрением на наличие вируса, 17 из которых дети.